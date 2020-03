Russen alleen onder neutrale vlag op Spelen; miljoenenboete voor atletiekbond

Bovendien mogen slechts maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Die sancties heeft de internationale federatie World Athletics uitgesproken.

De Russische atletiekbond is al sinds eind 2015 geschorst, nadat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat in het land sprake was van grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen.

Alleen als ze kunnen aantonen volledig ’schoon’ te zijn, mogen ze onder neutrale vlag meedoen. Voor de komende Spelen geldt dat voor maximaal tien atleten. World Athletics stelt ook als voorwaarde dat de Russen voor 1 juli de helft van de boete (5 miljoen dollar) hebben betaald.