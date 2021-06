’UEFA zal tevreden zijn over Danny Makkelie’

Als er in Duitsland al discussie ontstaat, zal dat volgens de ex-toparbiter over het moment vlak voor rust zijn. „Ik denk dat Kalvin Phillips na zijn overtreding op Toni Kroos rood had kúnnen krijgen. Voor mijn gevoel zette hij zijn poot er vol op. Maar de vraag is of hij eerst licht de voet van Kroos raakte. Voet op voet is volgens de regels geel.”

Jol begrijpt dat Makkelie bij de spelers van Engeland en Duitsland respect afdwong. „Danny wekt geen irritatie op, lokt niets uit. Hij fluit strak, staat voortdurend boven op de situatie en geeft kaarten wanneer dat nodig is.”

Dat was na het gezapige begin. „Aanvankelijk was het handje, kusje, pepermuntje”, aldus Jol. „Dat is Schevenings voor het feit dat iedereen heel lief voor elkaar was. Maar zeker na de eerste goal ging het los. Als er dan nauwelijks wordt geprotesteerd en er geen spelers op je komen afgestormd, dan heb je het gewoon goed gedaan. De UEFA zal tevreden zijn.”