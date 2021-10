De Kuip voor driekwart gevuld bij Nederland tegen Gibraltar

De wedstrijd staat onder leiding van Vitali Mesjkov. De Russische scheidsrechter floot het Nederlands elftal één keer eerder, in maart 2013. Oranje won toen in de WK-kwalificatie met 3-0 van Estland, door doelpunten van Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Ruben Schaken. Louis van Gaal was toen ook de bondscoach van Nederland.

Vijf spelers Oranje bij gele kaart geschorst tegen Montenegro

Vijf spelers van het Nederlands elftal staan maandag in de ontmoeting met Gibraltar in de WK-kwalificatie 'op scherp'. Aanvoerder Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Luuk de Jong en Donyell Malen kregen eerder in de kwalificatie een gele kaart en zijn bij een nieuwe kaart geschorst voor de volgende wedstrijd, in november in Montenegro.

Bondscoach Louis van Gaal zei eerder al er geen voorstander van te zijn om met opzet een gele kaart te pakken. Dat had voor die betreffende spelers vrijdag gekund in de ontmoeting met Letland (1-0 winst). In dat geval waren ze nu tegen hekkensluiter Gibraltar geschorst geweest en waren ze er tegen Montenegro en in het afsluitende duel met Noorwegen (thuis) sowieso bij geweest.

Oranje speelt tegen Gibraltar voor 125e keer in De Kuip

13.30 uur: Het Nederlands elftal speelt maandag, in de WK-kwalificatie tegen Gibraltar, voor de 125e keer een wedstrijd in De Kuip. In mei 1937, negen maanden na de oplevering van het stadion in Rotterdam, was het eerste duel. Oranje won toen in een oefenwedstrijd van België dankzij een treffer van Leen Vente.

Nederland speelde tegen 45 landen in De Kuip, het vaakst tegen België (negentien keer). Van de 124 vorige ontmoetingen won Oranje er 79. Daar staan 18 nederlagen tegenover. 27 duels eindigden onbeslist. Nederland scoorde 304 keer in De Kuip en kreeg 110 doelpunten tegen.