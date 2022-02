FC Volendam profiteert dankzij familiegoal optimaal van misstappen concurrentie

De openingstreffer van FC Volendam na acht minuten was een bijzondere. Deze werd namelijk gemaakt door Bilal Ould-Chikh op aangeven van zijn broertje Walid Ould-Chikh. Het betekende de eerste ’familiegoal’ in het Nederlandse profvoetbal in zeven jaar tijd.

Jong AZ knokte zich na een kwartier via Mohamed Taabouni wel terug tot 1-1. Direct na rust kwam Volendam echter weer op voorsprong dankzij Damon Mirami. Dit keer gaf de koploper van de Keuken Kampioen Divisie de voorsprong niet meer weg.

Concurrentie

Waar er in Flevoland geen doelpunten vielen bij Almere City tegen FC Emmen was dat in Rotterdam wel anders. Daar veegde Excelsior de vloer aan met Jong Ajax. De Amsterdammers kwamen nog wel vroeg op voorsprong via Christian Rasmussen, maar via onder andere twee treffers van Thijs Dallinga en twee eigen goals werd het 6-2. Naci Ünüvar miste nog een strafschop.

Ook de wedstrijd in Den Haag was spectaculair. Daar stuntte MVV met een knappe 2-3 zege op ADO Den Haag. De absolute uitblinker was Toshio Lake. De basisdebutant leverde de assist bij de 0-1 en was vervolgens zelf twee keer trefzeker.

Op de ranglijst heeft Volendam nu zeven punten voorsprong op Emmen, dat wel een wedstrijd tegoed heeft. Ajax volgt op tien punten, ADO op elf.