Weergaloze Femke Bol bij laatste drie voor prestigieuze atletiekprijs

TV

Ruim 1,7 miljoen kijkers voor Televizier-Ring Gala: minder dan vorig jaar

Het gala waarop de Televizier-awards zijn uitgereikt, is dit jaar minder bekeken dan in 2021. Het feest in Koninklijk Theater Carré trok donderdag 1,7 miljoen kijkers. Daarmee was het na het Journaal van 20.00 uur wel het best bekeken programma van de avond, aldus de cijfers van de Stichting KijkOnd...