Mbappé rekent alvast op Pochettino en bedankt ontslagen PSG-trainer Tuchel

De Argentijn, die in november 2019 na ruim vijf jaar werd ontslagen bij Tottenham Hotspur, moet bij de Parijse club de opvolger worden van Thomas Tuchel die volgens de Franse krant L’Équipe is ontslagen. Een officiële bevestiging voor het ontslag van Tuchel was er kerstavond nog niet

PSG won woensdag in de Franse competitie nog met 4-0 van RC Strasbourg en staat na zeventien speelronden op de derde plaats in de Ligue 1 met 1 punt achterstand op Olympique Lyon en Lille.

Tuchel werd in juni 2018 aangesteld door Paris Saint-Germain dat een jaar later zijn contract verlengde tot de zomer van 2021. Tussentijds waren er al eerder berichten over een vertrek van Tuchel, die geregeld het verwijt kreeg dat hij Paris Saint-Germain niet aantrekkelijk liet voetballen.

Champions League

Paris Saint-Germain verloor afgelopen seizoen de finale van de Champions League met 1-0 van Bayern München. Zowel in 2019 als 2020 behaalde Tuchel met de Parijzenaars de Franse landstitel. Afgelopen seizoen won hij ook de Coupe de France en de Coupe de La Ligue.

De 47-jarige Tuchel was eerder hoofdcoach bij Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017). Met Borussia won hij in 2017 de Duitse beker.

Kylian Mbappé

Sterspeler Kylian Mbappé heeft Tuchel alvast bedankt voor de bewezen diensten, hoewel Paris Saint-Germain het vertrek van de Duitser nog niet heeft bevestigd. „Jammer genoeg zijn dit de wetten van het voetbal”, zegt Mbappé. „Soms wordt een trainer weggestuurd.”

„Je hebt een geweldig onderdeel van de geschiedenis van Paris Saint-Germain geschreven”, vervolg Mbappé. „Bedankt, coach!”