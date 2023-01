Opmerkelijk: FIFA-voorzitter Infantino neemt selfies bij kist Pelé

Pelé, drievoudig WK-winnaar, algemeen beschouwd als een van de beste voetballers ooit, stierf vorige week op 82-jarige leeftijd aan kanker. De kist van de Braziliaanse voetballegende staat midden op het veld in het Vila Belmiro-stadion, de thuisbasis van zijn voormalige club Santos, in São Paulo.

Duizenden mensen stonden in de rij om hun respect te betuigen, met Infantino onder degenen die de openbare ceremonie bijwoonden. Maar de president van de FIFA kreeg kritiek nadat hij op enkele meters afstand van de doodskist van Pelé werd gezien terwijl hij poseerde voor foto’s.

Omstanders stonden echter met de mond open van verbazing dat de FIFA-president met familieleden op enkele meters van het lichaam van Pelé zelf selfies ging nemen met zijn mobiele telefoon.

Spreken met zoon en weduwe

De 52-jarige voorzitter, die in Zwitserland werd geboren, sprak ook met Pelé’s weduwe Marcia Aoki en zijn oudste zoon Edinho. ,,We zijn hier met grote droefheid. Pelé is eeuwig. Hij is een wereldwijd icoon van het voetbal. Toekomstige generaties moeten weten en onthouden wie Pelé was”, liet Infantino zich ontvallen.

Pelé wordt dinsdag in besloten kring begraven tijdens een privédienst op de Memorial Necropole Ecumenica, een begraafplaats met 14 verdiepingen in het centrum van Santos.