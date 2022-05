Fortuna slaat in Enschede geweldige slag in strijd om lijfsbehoud

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Limburgers konden in de Grolsch Veste geen beroep doen op de Griekse routinier Dimitrios Siovas en zagen Mickaël Tirpan in de warming-up geblesseerd afhaken. De Belg werd vervangen door Andreas Samaris.

Bij FC Twente was er een basisplaats voor Vaclav Cerny, zijn eerste basisplaats sinds hij hersteld is van een kruisbandblessure. Die heeft lang op zich laten wachten voor Cerny, die op 20 november vorig jaar al zijn rentree maakte als invaller. Cerny’s landgenoot Michal Sadilek ontbrak door ziekte en werd vervangen door Jesse Bosch.

Morrend publiek

FC Twente was er na het mindere optreden vorige week in de derby tegen Heracles veel aan gelegen om in eigen huis de draad weer op te pakken. Maar ook tegen Fortuna ging er voor een uitverkochte Grolsch Veste erg veel mis. Het publiek begon wat te morren, toen Zian Flemming bij de eerste de beste grote kans voor Fortuna de bal direct knap in het doel schoot (0-1).

FC Twente schakelde een tandje bij en kreeg direct goede kansen, maar Ricky van Wolfswinkel trof de lat en Cerny schoot voorlangs. In de 38e minuut kwam alsnog de verdiende gelijkmaker. Ramiz Zerrouki stuurde met een bekeken passje Dimitris Limnios weg en de Griek legde bekeken af op Van Wolfswinkel, die bekeken raak schoot. De zestiende Eredivisiegoal van de ervaren goalgetter dit seizoen en daarmee kent de Woudenberger zijn meest productieve seizoen sinds 2016/2017, toen hij er in het shirt van Vitesse twintig maakte.

Voor Twente scoorde Van Wolfswinkel Ⓒ Pro Shots

FC Twente had hard moeten werken voor de gelijkmaker, maar keek al snel weer tegen een achterstand aan. Scheidsrechter Jochem Kamphuis kende een vrije trap op een gevaarlijke plek toe, nadat Mats Seuntjens heel bekeken gemakkelijk naar de grond ging, toen hij de hand van Joshua Brenet in de rug voelde. Flemming krulde de bal knap over de muur in het Twentse doel, waardoor Fortuna met een 1-2 voorsprong de rust inging.

Twents overwicht

In de tweede helft was het Twentse overwicht nog groter. Cerny trof de lat, Brenet en Van Wolfswinkel troffen de goed keepende Fortuna-doelman Yanick van Osch op hun weg, terwijl Limnios de bal in kansrijke positie hoog over joeg. En ook bij een goede individuele actie van Van Wolfswinkel ging de bal over. Fortuna had het vooral druk met tegenhouden, al waren er bij spaarzame uitbraken nog schietkansen voor Flemming en spits Paul Gladon, die FC Twente-doelman Lars Unnerstall op zijn weg vond.

De irritatie over het voortdurende tijdrekken van de Limburgers liep ondertussen hoog op bij FC Twente en het thuispubliek. Bij elke doeltrap pikte Van Osch tientallen seconden mee, terwijl er frequent blessurebehandelingen nodig waren voor spelers van de degradatiekandidaat. Fortuna haalde alles uit de kast voor de drie punten getuige ook de zes gele kaarten die geïncasseerd werden.

Acht minuten blessuretijd

Er kwamen nog kansen voor Cerny, Ugalde en Vlap, maar de bal wilde er niet in, ook niet in de acht minuten extra tijd, waardoor FC Twente dure punten heeft verloren in de strijd om directe plaatsing voor Europees voetbal. AZ kan morgen de vierde plaats op doelsaldo overnemen bij winst op Ajax. Voor Fortuna lonkt na de knappe prestatie in Enschede nog een jaar Eredivisievoetbal. De Limburgers hebben nu 32 punten, evenveel als RKC Waalwijk, maar wel een minder doelsaldo, waardoor Fortuna vijftiende blijft. Het gat met de drie hekkensluiters bedraagt nu zes punten, maar PEC Zwolle, Sparta en Willem II komen allemaal later vanavond nog in actie.

