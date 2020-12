Koploper Liverpool met invaller Georginio Wijnaldum niet langs Newcastle United

Newcastle, dat vorige week in de League Cup nog verrassend werd uitgeschakeld door tweedeklasser Brentford, schoot uit de startblokken. Callum Wilson had zijn team na een kwartier een droomstart kunnen bezorgen, maar de aanvaller van Newcastle zag zijn schot geblokt worden door Fabinho. Liverpool, dat zeer moeizaam aan de wedstrijd begon, kreeg na een half uur spelen toch de beste kans van de eerste helft.

Karl Darlow houdt ploeg in leven

Mohamed Salah probeerde om Karl Darlow heen de verre hoek te vinden, maar de keeper redde fantastisch en tikte te bal met zijn vingertoppen over de achterlijn. Op slag van rust hield Darlow zijn ploeg wederom op de been. Roberto Firmino kopte de bal tussen twee verdedigers richting de touwen, maar de goalie hield Newcastle in leven.

Na rust kwam het duel pas echt los. Beide ploegen lieten zien het jaar positief af te willen sluiten en gingen hard op jacht naar de openingsgoal. Vooral Liverpool creëerde veel meer kansen dan in het eerste bedrijf. Twintig minuten na rust kwam de regerend landskampioen bijna op voorsprong. Na een pass van Firmino had Salah de 0-1 op zijn schoen, maar de Egyptenaar faalde en schoot voorlangs. Ook Firmino zag een niet te missen kans toch naast het doel belanden.

Slotoffensief

Om het tij te keren, bracht Jurgen Klöpp Georginio Wijnaldum binnen de lijnen. Maar ook met de Nederlander in het veld lukte het Liverpool niet om Newcaste United over de knie te leggen. Tien minuten voor tijd kwam er van beide ploegen nog een spectaculair slotoffensief, maar tot een goal leidde het niet meer.

Liverpool staat eerste in de Premier League en heeft drie punten voorsprong op Manchester United. ’The Red Devils’ hebben wel nog een wedstrijd tegoed en kunnen dus langszij komen. Newcastle United klimt door het gelijkspel één plaatsje en staat nu veertiende.