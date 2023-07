Vera Pauw breekt oefenduel WK-debutant Ierland af: wedstrijd werd te fysiek

Reden voor de ingreep van Pauw was dat het duel te fysiek werd. „Na overleg met de arbitrage is besloten het duel te beëindigen”, zo verklaart de nationale voetbalbond. „Het team heeft daarna alsnog een volledige training afgewerkt om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd op het WK.”

Ierland debuteert op het WK en is ingedeeld in een poule met Australië, Canada en Nigeria. Of Denise O'Sullivan er donderdag, tijdens de openingswedstrijd tegen gastland Australië, weer bij is is nog maar de vraag. De middenveldster raakte geblesseerd aan haar scheen.