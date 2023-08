DOSSIER Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Bekijk hieronder alles over de Dutch GP:

DINSDAG 22 AUGUSTUS

Metamorfose op Zandvoort voor Dutch Grand Prix is race tegen de klok

Het circuit van Zandvoort is veranderd in een bouwplaats. De Dutch Grand Prix brandt aan het einde van de week pas los, maar voor het zover is wordt er een compleet festivalterrein uit de grond gestampt.

Nat circuit tijdens race GP Zandvoort?

Na een aantal zonnige zomerdagen schakelen we precies tijdens het GP-weekend over op een wisselvallig weertype. Op vrijdag, zaterdag en zondag is kans op buien. Gaat dat Verstappen nog parten spelen of niet?

Dione de Graaff presenteert F1-uitzendingen Zandvoort voor NOS

Dione de Graaff presenteert komend weekend de tv-uitzendingen van de NOS rond de Grand Prix in Zandvoort. De omroep doet vrijdag, zaterdag en zondag uitgebreid verslag van de Formule 1-race in Nederland.

Column: als Max Verstappen dit wist over het F1-circus

Misleiding. Het mag niet, maar het gebeurt dagelijks. Het is als een onblusbare veenbrand en het duikt keer-op-keer de kop op. Deze column is ook misleidend, mijn excuses daarvoor. Dit stukje gaat helemaal niet over Max, maar met ’Max Verstappen’ in de titel krijgt de column ongetwijfeld veel meer clicks dan normaal gesproken.

Aftellen naar Dutch Grand Prix: tijdschema in Zandvoort

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekeinde hervat in Zandvoort. Max Verstappen hoopt voor eigen publiek zijn negende overwinning op rij te boeken.

Max Verstappen: ’Soms denk ik: is dit het nog wel waard?

Komende week is het Max Verstappen-circus in en rond Zandvoort weer geopend voor publiek. In een exclusief interview met De Telegraaf is de grote ster in de Formule 1 openhartig als altijd. De WK-leider vertelt over zijn grenzeloze zelfvertrouwen en waarom zijn leven niet altijd zo leuk is als anderen misschien denken.

Kaartjes Zandvoort komend jaar 5 procent duurder

Kaartjes voor de Formule 1 in Zandvoort worden volgend jaar 5 procent duurder. Volgens de organisatie is dit „helaas nodig vanwege de economische situatie en bijbehorende inflatie.” Dat betekent dat de goedkoopste kaarten voor de race op zondag een kleine 10 euro duurder worden, maar er zijn ook plekken die nu al 445 euro kosten. In dat geval is een fan ruim 20 euro duurder uit om de race te zien.

Woede over snusreclame bij Formule 1: ’Ze doen er alles aan om jongeren verslaafd te maken’

De Hartstichting, KWF en het Longfonds stappen naar de Reclame Code Commissie vanwege de reclame die het Formule 1-team van McLaren maakt in ons land voor snus, een soort nicotinezakjes van gestoomde tabak.

Max Verstappen met rood-wit-blauwe helm in Zandvoort

Max Verstappen rijdt de Dutch Grand Prix dit jaar opnieuw met een speciaal voor die race ontworpen helm.