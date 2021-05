Belgische Giro-hoop in bange dagen Remco Evenepoel: ’Ik zit in een perfecte situatie’

Hij vervolgt: „Ik ben echt heel blij met mijn gevoel op de slotklim. Tijdens de rit zelf was het echt koud. Ik was aan het lijden en het rillen van de temperaturen en de regen. Maar ik denk dat de jongens me goed gesteund hebben. Aan de voet van de slotklim waren we nog vijf, zes of zeven. Ik kan het me niet goed herinneren, maar de collega’s bleven rondom mij. Ze herinnerden me eraan te eten en te drinken. Op het einde had ik nog energie.”

Volgens Evenepoel was het heel zwaar koersen door het weer. „De klim zelf was dat niet, maar door alles werd het een pak zwaarder. Conclusie: we kwamen safe aan, iedereen kwam goed door de eerste bergrit, uitgenomen Serry’tje die tegenslag had. Gelukkig is hij oké en kunnen we naar morgen uitkijken.”

Bernal geniet van eigen ploeg

Een andere favoriet voor de eindzege, Egan Bernal, was tevreden met zijn werkdag, ook al strandde hij op 12 seconden van etappewinst in de Giro. De slotbalans was dat hij zes bonificatieseconden inliep op Evenepoel. Na zes dagen staat de ex-Tourwinnaar derde op amper vijf seconden van de Belg. „Het eerste doel was om geen tijd te verliezen. Opdracht volbracht.”

„Het was de eerste test van deze Giro in een etappe met iets meer klimwerk. We wilden eerst weten hoe de benen aanvoelden in de bergen zelf, vandaar dat we eerder behoudend eraan begonnen. En dan kwam het goede gevoel. We beslisten dan maar gebruik te maken van de kans die zich aanbood. We gingen er met de zijwind agressief tegenaan. Het was ook voor ons hard, maar tegelijk emotioneel, want we hadden dit niet ingecalculeerd. Ik ondervond dat er wind stond en praatte met onze Spanjaard Castroviejo. Ik zei: ’Castro, laten we iets ondernemen’. En dan zette Pippo Ganna zich op kop en ging er zo hard als mogelijk tegenaan”, beschreef hij de verrassende move na de Forca di Gualdo.

„Op de slotklim wilden we iets ondernemen, maar richting San Giacomo hadden we de pech dat de wind pal op de neus stond. Uiteindelijk is alles goed verlopen. Ik verloor geen tijd in het klassement. Integendeel, ik won wat seconden op wat tegenstanders. Beetje bij beetje wat tijd nemen is ook goed”, zei de kopman van Ineos-Grenadiers in een videoboodschap van zijn ploeg.