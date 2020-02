Scorende Matthijs de Ligt helpt Juventus aan zege

Twee doelpunten werden gemaakt vanaf de strafschopstip door Ronaldo, waarmee het totaal van de Portugees dit seizoen op negentien doelpunten komt. In blessuretijd was De Ligt met het hoofd goed voor de derde Turijnse treffer.

Door de overwinning staat koploper Juventus weer even 6 punten voor op Internazionale, dat zondagavond een uitwedstrijd speelt tegen Udinese.

In de 40e minuut kende arbiter Fabrizio Pasqua de eerste penalty toe na ingrijpen van de VAR. Die had geconstateerd dat Germán Pezzella de bal tegen de hand had gekregen. Ronaldo schoot onberispelijk raak. Tien minuten voor tijd zag Pasqua in een overtreding van Federico Ceccherini een strafschop. Het discutabele besluit leverde Ronaldo zijn tweede treffer op. De Ligt kopte in blessuretijd raak, zoals hij dat vorig seizoen in hetzelfde stadion nog voor Ajax had gedaan.