Van Kalmthout dankzij Witte Huis op tijd terug in Amerika

In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) landt Van Kalmthout, in Amerika racend onder de naam VeeKay, op Texaanse bodem. Zaterdag wacht daar zijn eerste wedstrijd in de IndyCar, direct op een zogeheten oval: de Genesys 300 op de Texas Motor Speedway in Forth Worth.

Dat Van Kalmthout (19) kon terugkeren in de Verenigde Staten was zeker geen vanzelfsprekendheid. Wat heet. Van Kalmhout zat twee weken in quarantaine in het Mexicaanse Cancun. Hij en zijn begeleiding werkten dag en nacht om een reis over de oceaan mogelijk te maken. Topsporters vallen weliswaar onder de uitzonderingsregel van personen die het land in mogen komen, maar autocoureurs vallen daar (nog) niet onder.

Het kostte talloze telefoontjes en e-mails, tot het Witte Huis aan toe, om Van Kalmthout de lucht in te sturen. De coureur bleef er zelf koel en onder en kreeg net op tijd groen licht. Zaterdagavond volgt zijn langverwachte debuut namens Ed Carpenter Racing. De race start om twee uur Nederlandse tijd, in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni. De kwalificatie is drie uur eerder.