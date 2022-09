ADO bezorgt Kuyt nauwelijks lucht met schamel punt bij Jong FC Utrecht

ADO Den Haag en Kuyt wachtten met smart op de tweede seizoenszege, maar kwamen in Utrecht voor rust ondanks behoorlijk spel maar moeizaam tot kansen. Lang bleef het dus 0-0, waarna Fernandes zo’n twintig minuten voor tijd een volgend doemscenario voor de beginnend trainer leek te schrijven: 1-0. ADO bleef echter knokken, waarvoor het kort voor tijd via Owusu de beloning kreeg: 1-1. Bij die gelijkmaker had het aan geluk overigens geen gebrek.

De Graafschap een zinkend schip

Dat het bij De Graafschap nog niet wil vlotten is een understatement: de Doetinchemmers wonnen net als ADO pas één keer en vinden zichzelf terug in de onderste regionen van de ranglijst. Ook tegen Roda JC zette de neerwaartse spiraal zich door. Al na een kwartier sneed de thuisploeg als een mes door de boter, waarna Bryan Limbombe alle tijd kreeg om af te ronden: 1-0. Nog geen tien minuten later verdubbelde Dylan Vente de score.

De rust deed de manschappen van Adrie Poldervaart bepaald geen goed, want koud uit de kleedkamer zorgde Limbombe voor 3-0. Daarmee leek het beslist, maar via Giovanni Korte en Devin Haen richtte De Graafschap zich toch nog op. Genoeg voor een resultaat was dat evenwel niet: 3-2.

PEC soeverein aan kop

PEC was voor rust heer en meester in Alkmaar, en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een eigen goal van Finn Stam. Bram van Polen miste vervolgens een penalty, waarna Yusuf Barasi nog voor de thee uit het niets de score gelijk kon trekken.

Na rust werd het 2-1, waardoor PEC diep moest gaan om nog een resultaat te behalen. Dat lukte, dankzij twee treffers kort na elkaar: El Idrissi en Huiberts lieten de ploeg van Dick Schreuder juichen. De ploeg grijpt voorlopig de macht in de Keuken Kampioen Divisie, en staat alleen aan kop.

Dean Huiberts zorgde voor 2-3 en bezorgde PEC daarmee alleen de koppositie. Ⓒ Pro Shots

Heet avondje Amsterdam

Een verhit duel op De Toekomst, waar Jong Ajax NAC met 3-1 versloeg. Een opstootje zorgde ervoor dat beide ploegen met tien man eindigden, nadat Sontje Hansen en Sabir Agougil van het veld werden gestuurd. Jort van der Sande zette NAC nog op 0-1, Pierie, Osei Misehouy en Giovanni zorgden voor de Amsterdamse treffers.

FC Eindhoven, uitstekend aan het seizoen begonnen, leek lang tegen de lamp te lopen in Almere, maar tien minuten voor tijd sleepte Collin Seedorf nog een punt uit het vuur: 1-1.

FC Den Bosch is ondertussen bepaald niet in vorm, en verloor ook van Jong PSV. De ploeg van Jack de Gier kwam kort na rust nog wel op gelijke hoogte, maar zag PSV vervolgens weglopen: 3-1.