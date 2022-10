Weerbaar PSV buigt na rust het hoofd voor Arsenal

De PSV’ers – enthousiast ondersteund door 2400 meegereisde fans – hadden in het Emirates Stadium moeite met de vereiste hogere handelingssnelheid. Bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré werd tot tweemaal toe simpel van de bal afgelopen, terwijl hij met de bal aan de wandel was, iets wat in Nederland vrijwel altijd goed gaat. Voor de spelers met Premier League-ambities, zoals Sangaré en Cody Gakpo, was de wedstrijd in het Emirates Stadium een mooie gelegenheid om een visitekaartje af te geven richting eventuele geïnteresseerde clubs. Daar kwam niet veel van terecht, omdat het zo’n eenzijdige wedstrijd was.

Het was Arsenal dat domineerde en vrijwel steeds in de aanval was. Meer dan tegenhouden zat er voor PSV in grote delen van de wedstrijd niet in, al wisten de Eindhovenaren zich af en toe door slimme passing van met name Joey Veerman en Erick Gutierrez even onder de druk uit te spelen. In offensief opzicht was de dadendrang van PSV uiterst bescheiden.

Alleen als Simons aan de bal kwam, kreeg het PSV-spel een beetje schwung. De jeugdige middenvelder heeft durf en is door zijn verleden bij Paris Saint-Germain meer gewend aan het hogere tempo dan zijn ploeggenoten. Simons tekende ook voor de enige doelpoging van PSV voor rust. Na een versnelling op het middenveld was zijn schot te gehaast en niet goed geplaatst.

Goed georganiseerd

Ondanks de geringe aanvalskracht kon Van Nistelrooy tevreden zijn over wat zijn ploeg liet zien. PSV stond goed georganiseerd, speelde compact en gaf ondanks de vele aanvalsgolven van Arsenal niet veel weg. Een corner waar twee Arsenal-spelers net niet bij konden, een gevaarlijke voorzet die voor het doel werd weggegleden door Gutierrez en een goede schietkans voor Fabio Vieira, waarbij de Portugees met de speciale Arsenal-naam de bal slecht plaatste, waren in de eerste helft de gevaarlijkste Arsenal-momenten.Het zei voldoende, dat Arsenal in de eerste helft negen schoten had, maar geen enkele doelpoging tussen de palen wist te krijgen.

Arsenal-manager Mikel Arteta had zijn ploeg op zes posities aangepast ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Leeds United afgelopen weekend. Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard, Thomas Partey, William Saliba en Ben White begonnen op de bank, terwijl er ook een wisseling onder de lat werd doorgevoerd. Ditmaal keepte Matt Turner in plaats van Aaron Ramsdale. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy had zijn team en strijdwijze intact gelaten en stuurde dezelfde elf spelers het veld in als tegen FC Utrecht afgelopen zondag.

Guus Til duelleert met Gabriel Magalhaes. Ⓒ ANP/HH

De zwakke plek bij PSV was linksback Philipp Max, die veel moeite had met Bukayo Saka. De Duitser hapte de hele tijd bij de acties van de buitenspeler en zat er regelmatig naast. In de fase na rust leek de kwetsbaarheid van Max PSV op te gaan breken, maar eerst produceerde Gabriel Jesus na een eentwee met Saka niet meer dan een slap rollertje en vervolgens stuitte Saka, die nog maar eens Max zijn hielen had laten zien, op doelman Walter Benitez.

De keeper kende eerder dit seizoen bij een bezoek aan Groot-Brittannië een slecht moment, toen hij blunderde in de Champions League-play-off tegen Rangers FC, maar was ditmaal prima op dreef. Met name in de fase na rust moest de Argentijn voortdurend aan de bak, want PSV kwam steeds heviger onder druk te staan, veelal met aanvallen over de kant van Max. Benitez trad reddend op bij goede kansen voor Gabriel Jesus (tweemaal) en handenbindertje Saka, terwijl Eddy Nketiah na een goede actie de bal net naast krulde.

Als een Hansje Brinker met de vinger in de dijk probeerde PSV het uit alle macht droog te houden, maar het krachtsverschil kwam steeds nadrukkelijker aan het licht. Van Nistelrooy sprak zijn reserves aan en bracht na rust zowel Noni Madueke en Luuk de Jong in de ploeg. Beiden zijn hersteld na een langdurige blessureperiode. Ook Jordan Teze kwam in de ploeg, zodat Max uit zijn lijden verlost kon worden en Phillipp Mwene naar de linksbackpositie kon verhuizen.

Het wachten was op een moment, dat Arsenal kon profiteren van een moment van onachtzaamheid en dat diende zich aan, toen Granit Xhaka rond de penaltystip uit het oog werd verloren en in alle vrijheid kon aanleggen. Op het geplaatste schot had Benitez geen antwoord (1-0). Meteen daarna moest de doelman weer reddend optreden bij inzetten van Saka en de alsnog ingevallen Martinelli. PSV kroop aanvallend iets meer uit de schulp, wat resulteerde in doelpogingen van Simons en Madueke, terwijl De Jong in kansrijke positie opdook, maar niet goed werd bediend door Teze. Tot het laatst bleef PSV ervoor strijden om een punt voor de poorten van de hel weg te slepen, zoals in 2007 lukte door de late gelijkmaker van Alex, maar ditmaal zat dat er niet in. Volgende week in Eindhoven krijgt PSV een nieuwe kans om een resultaat te pakken tegen Arsenal om daarmee een voordeel te creëren op weg naar de naar verwachting beslissende laatste groepswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt over twee weken.