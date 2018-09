Captain Van Dijk beaamt: 'Het moet beter'

"Ja, aan de bal zeker", beaamde de nieuwe aanvoerder van Oranje. "We moeten meer brengen. Vooral aanvallend en in balbezit moet het beter. Daar moeten we aan werken."

Van Dijk noemde de nederlaag 'geen ramp' voor het vernieuwde Nederlands elftal. "Je speelt natuurlijk wel tegen Engeland. Dat is een ploeg met veel kwaliteiten. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Verdedigend stond het compact en gesloten. Engeland kreeg eigenlijk alleen maar kleine mogelijkheden. Wij echter zelf ook. Ik baal als een stekker dat we hebben verloren."