Lionel Messi draait wedstrijd om en redt PSG, Antoine Griezmann van hero naar zero

Georginio Wijnaldum viel bij de thuisclub na een uur in. Paris SG leidt in de poule met 7 punten, gevolgd door Manchester City (6 punten), Club Brugge (4) en Leipzig (0).

Uit een scherpe counter opende Paris SG de score in de 9e minuut. Kylian Mbappé ging op hoge snelheid op avontuur en haalde vervolgens krachtig uit, 1-0. Nog geen 20 minuten later maakte André Silva van dichtbij gelijk na een harde en lage voorzet van Angeliño (1-1).

Leipzig kwam in de 57e minuut dankzij de Fransman Nordi Mukiele verrassend op voorsprong (1-2). Het was Messi die daarna voor PSG een pijnlijke nederlaag voorkwam. Hij scoorde eerst op aangeven van Mbappé. Daarna benutte Messi een strafschop. Hij scoorde met een boogballetje door het midden (een Panenka). In de extra tijd miste Mbappé nog een penalty voor de thuisclub.

Eerder op de avond was Manchester City in België veel te sterk voor Club Brugge: 1-5. Riyad Mahrez scoorde twee keer voor de bezoekers uit Engeland. De andere treffers van City kwamen op naam van João Cancelo, Kyle Walker en Cole Palmer. Hans Vanaken nam de Belgische goal voor zijn rekening.

Aanvaller Noa Lang was basisspeler bij de thuisclub. De Nederlandse international speelde de hele wedstrijd. Ploeggenoot Ruud Vormer kwam in de 56e minuut het veld in. Bas Dost viel in de 79e minuut in. Bij City kwam verdediger Nathan Aké in de 57e minuut het veld in.

Griezmann van hero naar zero bij nederlaag Atlético tegen Liverpool

Liverpool heeft een grote stap gezet op weg naar de achtste finales van de Champions League. Het elftal van trainer Jürgen Klopp won bij Atlético Madrid ook de derde groepswedstrijd: 2-3. Mohamed Salah maakte een klein kwartier voor tijd vanuit een strafschop het winnende doelpunt.

De Egyptenaar had in de 8e minuut ook al de score geopend. Salah kwam vanaf de rechterkant van het strafschopgebied naar binnen en passeerde drie man. Zijn schot, vanaf de rand van het zestienmetergebied, werd van richting veranderd en verdween in het doel. Nog binnen het kwartier verdubbelde Naby Keïta de voorsprong.

Antoine Griezmann maakte de achterstand nog in de eerste helft ongedaan. Bij de 2-2, in de 34e minuut, nam hij de bal met links goed aan en draaide weg bij Virgil van Dijk.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Griezmann een rode kaart omdat hij met zijn voet te hoog inkwam en Roberto Firmino op zijn hoofd raakte. Dat leek hij niet bewust te doen. Met tien man hield Atlético lang stand, totdat Salah in de 78e minuut een strafschop benutte.

FC Porto won in dezelfde poule met 1-0 van AC Milan. De Colombiaan Luis Díaz werd in de 65e minuut in een onvriendelijk duel matchwinner. Invaller Zlatan Ibrahimovic kon een nederlaag voor Milan ook niet meer voorkomen.

Liverpool is na drie speelronden koploper in groep B met 9 punten. Atlético Madrid en FC Porto hebben allebei 4 punten. AC Milan is nog puntloos.

Bekijk ook: Herbeleef de superieure zege van Ajax op Borussia Dortmund

De Vrij scoort voor Internazionale

In groep D van de Champions League heeft debutant FC Sheriff de eerste averij opgelopen. De kampioen van Moldavië verloor met 3-1 bij Internazionale. Eerder won FC Sheriff in de poule verrassend van Sjachtar Donetsk en Real Madrid.

In Oekraïne behaalde Real Madrid een grote overwinning tegen Sjachtar Donetsk: 0-5. De Spaanse grootmacht staat nu op 6 punten, evenveel als FC Sheriff. Inter heeft 4 punten en Sjachtar pakte tot dusver slechts 1 punt.

Inter trad aan met de verdedigers Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. De twee internationals zorgden gezamenlijk voor de derde treffer van de thuisclub. Scheidsrechter Danny Makkelie leidde het duel in Milaan.

Na ruim een halfuur opende Edin Dzeko de score met een fraaie volley (1-0). Uit een vrije trap bracht Sebastien Thill in de 52e minuut de gelijkmaker op zijn naam (1-1). Amper 6 minuten later leidde Inter alweer dankzij een doelpunt van Arturo Vidal, die raakt schoot in de korte hoek (2-1). De Vrij besliste het duel met een trefzekere uithaal uit een kopbal van Dumfries (3-1).

In Kiev had Real Madrid in de 37e minuut een eigen doelpunt van verdediger Serhi Krivtsov nodig om op voorsprong te komen. Na een voorzet van Lucas Vázquez tikte de aanvoerder de bal met een mooie boog over zijn doelman Anatoli Troebin (0-1). Kort na de rust zorgde Vinícius Júnior voor 0-2 met een fraaie voetbeweging na een splijtende pass van Luka Modric. De Braziliaan bracht na een weergaloze solo ook 0-3 op zijn naam. Zijn landgenoot Rodrygo (0-4) en Karim Benzema (0-5) bezorgden Real Madrid een klinkende zege.