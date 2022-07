Sport Kort: Overgestapte golfers eisen dat schorsing wordt opgeheven

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Overgestapte golfers eisen dat schorsing wordt opgeheven

09.05 uur: De golfers die meedoen aan de omstreden LIV Golf International Series eisen dat ze weer worden toegelaten tot de DP World Tour, voorheen bekend als de Europese Tour. De organisatie van die tour maakte vorige week bekend dat golfers die uitkomen op de LIV-toernooien een boete krijgen van 100.000 pond en worden geschorst voor drie evenementen van de World Tour, waaronder het Schots Open.

Volgens de krant The Telegraph hebben zestien golfers, onder wie de Engelsen Lee Westwood en Ian Poulter, in een brief gevraagd die straffen te schrappen. Ze willen volgende week graag meedoen aan het Schots Open.

„In plaats van onze tijd, energie en financiële middelen te besteden aan rechts- en beroepszaken, smeken we u om uw recente boetes en sancties te heroverwegen”, staat volgens The Telegraph in de brief. De golfers hebben een ultimatum gesteld tot het einde van vrijdagmiddag. Ze dreigen alsnog met rechtszaken als ze hun zin niet krijgen. „Als er niets verandert, laten jullie ons geen andere keus dan gebruikmaken van de diverse methodes die er zijn om deze fouten recht te zetten.”

Heel wat topgolfers hebben de overstap gemaakt naar de nieuwe LIV-series, een reeks lucratieve toernooien die wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië. De organisatie van de Amerikaanse PGA Tour besloot begin vorige maand al om alle ’overlopers’ te schorsen. Een week geleden kwam ook de DP World Tour, waarvoor de Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing een speelkaart hebben, met sancties.