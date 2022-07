Sport Kort: Sangaré door privé-omstandigheden later bij PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sangaré meldt zich wegens privé-omstandigheden later bij PSV

17.55 uur: Ibrahim Sangaré meldt zich maandag nog niet bij PSV. De middenvelder uit Ivoorkust sluit vanwege privé-omstandigheden donderdag pas aan bij de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy.

Sangaré hoefde zich vanwege interlandverplichtingen vorige week maandag nog niet te melden voor de eerste training. Hij kreeg wat langer vrijaf, net als de andere internationals Jordan Teze, Cody Gakpo, Erick Gutierrez en Ritsu Doan. PSV hoopt Sangaré, die in de belangstelling staat van buitenlandse clubs, te behouden. PSV vertrekt maandag naar Duitsland voor een trainingskamp in Marienfeld.

Hummel volgt Zielhuis op als hoofdcoach Nederlandse zeilploeg

11.28 uur: Jaap Zielhuis stopt na bijna zes jaar als hoofdcoach van de Nederlandse zeilploeg. Zielhuis draagt zijn taken over aan Arnoud Hummel, die de nationale selectie verder gaat voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hummel, zelf een oud-topzeiler, begeleidde de afgelopen jaren al diverse coaches van het Watersportverbond.

De bijna 56-jarige Zielhuis werkt al 25 jaar voor de Nederlandse bond. Hij volgde Ian Ainslie na de Spelen van Rio in 2016 op als hoofdcoach. Zielhuis was daarvoor coach van Marit Bouwmeester, die onder zijn leiding in Brazilië olympisch goud pakte in de Laser Radial-klasse.

„Ik hoef niet weg bij het Watersportverbond en draag de Nederlandse zeilsport nog altijd een warm hart toe, maar het is wel weer tijd voor iets anders, liefst in de rol van coach”, zegt Zielhuis. „Als ik nu door zou gaan in deze rol, zou ik veel hetzelfde doen en ik denk dat de ploeg geholpen is met nieuwe impulsen. Arnoud is iemand die daarvoor kan zorgen. Hij kent de ploeg en komt niet alles anders doen, maar heeft wel uitgesproken ideeën over hoe het nog beter kan.”

Op de Spelen van vorig jaar in Japan pakte de Nederlandse zeilploeg drie medailles: goud voor windsurfer Kiran Badloe en brons voor Bouwmeester en het duo Annette Duetz/Annemiek Bekkering in de 49erFX. Zielhuis gaat voorlopig Duetz en haar nieuwe partner Odile van Aanholt begeleiden, omdat hun vaste coach op het punt staat vader te worden.

Het zeilen bij de Spelen van Parijs vindt plaats voor de kust van Marseille. Nederland heeft daar al een eigen ’teambase’ opgezet.

Semiautomatische buitenspeltechnologie op WK voetbal in Qatar

11.19 uur: Bij het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar wordt gebruik gemaakt van semiautomatische buitenspeltechnologie. De mondiale federatie FIFA heeft dat bekrachtigd na diverse tests met het systeem. Met een sensor in de bal en speciale camera’s in de stadions die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, kan volgens de FIFA precies worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel.

De afgelopen maanden liet de FIFA op onder meer het toernooi om de Arab Cup en het WK voor clubs tests uitvoeren met de semiautomatische buitenspeltechnologie. De resultaten daarvan werden afgelopen maand besproken tijdens de jaarvergadering van de internationale spelregelcommissie IFAB. Het leidde tot een positief advies en nu tot de keuze om het systeem in te zetten tijdens het WK van eind dit jaar in Qatar.

Vier jaar geleden bij het WK in Rusland werd voor het eerst gebruik gemaakt van de VAR: videoarbiters achter tv-schermen die bij belangrijke momenten in wedstrijden de scheidsrechter op het veld kunnen helpen.

Overgestapte golfers eisen dat schorsing wordt opgeheven

09.05 uur: De golfers die meedoen aan de omstreden LIV Golf International Series eisen dat ze weer worden toegelaten tot de DP World Tour, voorheen bekend als de Europese Tour. De organisatie van die tour maakte vorige week bekend dat golfers die uitkomen op de LIV-toernooien een boete krijgen van 100.000 pond en worden geschorst voor drie evenementen van de World Tour, waaronder het Schots Open.

Volgens de krant The Telegraph hebben zestien golfers, onder wie de Engelsen Lee Westwood en Ian Poulter, in een brief gevraagd die straffen te schrappen. Ze willen volgende week graag meedoen aan het Schots Open.

„In plaats van onze tijd, energie en financiële middelen te besteden aan rechts- en beroepszaken, smeken we u om uw recente boetes en sancties te heroverwegen”, staat volgens The Telegraph in de brief. De golfers hebben een ultimatum gesteld tot het einde van vrijdagmiddag. Ze dreigen alsnog met rechtszaken als ze hun zin niet krijgen. „Als er niets verandert, laten jullie ons geen andere keus dan gebruikmaken van de diverse methodes die er zijn om deze fouten recht te zetten.”

Heel wat topgolfers hebben de overstap gemaakt naar de nieuwe LIV-series, een reeks lucratieve toernooien die wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië. De organisatie van de Amerikaanse PGA Tour besloot begin vorige maand al om alle ’overlopers’ te schorsen. Een week geleden kwam ook de DP World Tour, waarvoor de Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing een speelkaart hebben, met sancties.