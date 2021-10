Sébastien Haller over CL-record: ’Je denkt altijd aan de goals die je niet maakt’

„Je denkt toch altijd aan de goals die je niet hebt kunnen maken”, vertelt de aanvaller op de website van de Amsterdammers. „Zelfs als het niet aan jezelf lag, als de keeper bijvoorbeeld een mooie redding verrichtte. Je wil altijd meer doelpunten. Dan denk je soms misschien te veel na. Dat is het leven van een spits.”

Desondanks kan Haller niet ontkennen dat hij een knappe prestatie heeft geleverd. „Dat is iets voor de geschiedenisboeken. Ik denk dat je pas na je actieve loopbaan stil gaat staan bij dit soort dingen. Je beseft het nauwelijks als je vier doelpunten maakt. Je bent natuurlijk ontzettend blij en dat gevoel probeer je met je teamgenoten te delen.”

Haller vindt het lastig zichzelf te vergelijken met andere doelpuntenmakers die bijzondere prestaties leverden in de Champions League. „Er zijn een paar topspitsen waar je altijd van kunt leren. Zoals Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry en Didier Drogba. Ik keek ook heel er naar Raúl in zijn periode bij Real Madrid. Ik heb zelfs een shirt van hem. Hij was niet snel of atletisch, zoals bijvoorbeeld Henry dat wel was. Hij had een goede techniek, was elegant en stond altijd op de goede plek.”