Alpine wil Nyck de Vries aan het werk zien in Hongarije

Om verschillende coureurs in actie te zien, wordt vóór de volgende Grand Prix in Singapore (2 oktober) een testdag belegd op de Hungaroring nabij Boedapest. De Vries is een van de coureurs die dan kilometers zal maken in de A521, de auto van Alpine van vorig seizoen. Alpine wil dat niet bevestigen, maar verschillende bronnen melden tegenover De Telegraaf dat de 27-jarige coureur dan een kans krijgt om zich nogmaals te laten zien.

Jack Doohan, uitkomend in de Formule 2 en zoon van voormalig motorcoureur Mick Doohan, is een van de andere gegadigden die ook in actie zal komen in Hongarije. De namen van Mick Schumacher en zelfs Sebastian Vettel circuleren ook als deelnemers aan de testdag, maar dat wordt door betrokkenen afgedaan als onzin. Naast De Vries en Doohan zal ook IndyCar-coureur Colton Herta mogelijk in actie komen, maar hij is geen kandidaat bij Alpine voor een stoeltje in 2023.

De Vries debuteerde in Monza in de Formule 1, als vervanger van Alex Albon bij Williams. Hij werd negende en verdiende daarmee twee WK-punten.