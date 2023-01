Love game: Naomi Osaka verwacht eerste kindje

Afgelopen zondag lieten de organisatoren van de Australian Open al weten dat Osaka niet zou deelnemen aan het grandslamtoernooi. Er werd toen nog geen reden gegeven voor haar afzegging. Er werd gespeculeerd dat ze genoeg zou hebben van het toptennis, maar dat blijkt dus niet het geval.

„Ik kan niet wachten om weer op het tennisveld te staan, maar hier even een kleine update voor 2023”, schreef Osaka bij de echografie van haar toekomstig kindje. „De afgelopen jaren waren zeer interessant. Dat is het minste wat je kan zeggen. Maar ik denk dat de meest intense momenten in het leven ook de meest leuke kunnen zijn. Ik besef dat het leven kort is en ik niet altijd voldoende tijd neem om ervan te genieten. Elke dag is een nieuw avontuur. Er is zoveel meer in de toekomst waar ik naar kan uitkijken. Een van die nieuwe zaken is dat mijn kind naar mijn wedstrijden zal kunnen komen kijken.”