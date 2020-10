Bijzondere goal Martínez helpt Argentinië langs Bolivia

Voor de thuisploeg, gewend aan het voetballen op een hoogte van 3600 meter, opende Marcelo Moreno in de 24e minuut de score. Op slag van rust maakte Lautaro Martínez gelijk.

De goal van Martínez was een bijzondere: het was voor het eerst in vier jaar tijd dat in een WK-kwalificatieduel van Argentinië iemand anders scoorde dan Lionel Messi voor de Argentijnen.

Na de pauze hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht. Joaquin Correa hielp Argentinië in de 79e minuut aan de winst.

Ajacied Nicolás Tagliafico speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd. Hij kreeg al na een kwartier de gele kaart.

Argentinië begon de WK-kwalificatiestrijd met een benauwde thuiszege afgelopen donderdag tegen Ecuador (1-0). Lionel Messi benutte in dat duel een strafschop. De aanvoerder van Argentinië kwam tegen Bolivia niet tot scoren, maar stapte niettemin als winnaar van het veld.

De top 4 van de Zuid-Amerikaanse poule, die uit tien landen bestaat, plaatst zich voor het WK in Qatar. Het land dat als vijfde eindigt, speelt een intercontinentale play-off.