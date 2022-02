Celtic boekt klinkende zege in Old Firm; eerste nederlaag Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst geeft de bal aan Celtic-speler Greg Taylor. Ⓒ REUTERS

Celtic heeft woensdagavond in de Schotse Premiership een klinkende zege geboekt op Rangers FC in de Old Firm (3-0). Daarmee neemt het ook de leidersplaats over van zijn aartsrivaal. De nederlaag van de Rangers was het eerste verlies met Giovanni van Bronckhorst aan het roer.