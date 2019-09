Franse media prijzen ’modern’ Ajax

’Lille te soft voor Ajax’, kopt L’Equipe. „Ondanks een eervol optreden kon Lille niet genoeg weerstand bieden tegen een sterk Ajax. Ondanks een aantal goede counters was Ajax te talentvol, te ervaren en simpelweg te sterk voor Lille”, schrijft de Franse sportkrant.

Bekijk ook: Ajax maakt meteen weer verder naam in Europa

Le Figaro heeft oog voor het sterke optreden van Ajacied Hakim Ziyech. „Hij was een permanent gevaar. Ondanks grote belangstelling bleef Ziyech deze zomer in Amsterdam. Met zijn techniek en zijn versnellingen is hij steeds opnieuw in staat om tegenstanders pijn te doen.”

Ook André Onana en Nicolas Tagliafico worden geprezen. ’Onana onpasseerbaar’. „Lille kreeg meerdere kansen, maar steeds was daar André Onana. Hij was niet te kloppen. Ook Nicolas Tagliafico leverde opnieuw een geweldig optreden af. Hij schakelde Renato Sanches uit, bediende Promes voor de 1-0 en maakte zelf de 3-0.”

Le Parisien vindt Lille weinig had in te brengen in het openingsduel. ’Lille gedomineerd door Ajax’, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. „De Johan Cruijff ArenA keek geboeid naar het moderne Ajax. De Nederlanders hebben genoten. Zelfs nu Ajax, vorig jaar verantwoordelijk voor een onvergetelijk Champions League-seizoen (met magnifieke zeges op Real Madrid en Juventus), is verzwakt door vertrokken spelers kan de club het publiek nog steeds vermaken”, aldus Le Parisien.