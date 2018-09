Waterpolosters grijpen naast brons in Europa Cup

De ploeg van bondscoach Arno Havenga ging in Pontevedra in de strijd om het brons hard onderuit tegen gastland Spanje en verloor met 9-3 (periodestanden: 2-1 0-3 1-2 0-3). Oranje leed daarmee een tweede nederlaag op rij, want vrijdag boog het team met 8-6 voor Griekenland in de halve finale.

De vrouwen van Havenga begonnen nog goed en stonden met 2-1 voor na de eerste periode. Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot scoorden. In de tweede periode ging het mis; het gastland maakte drie doelpunten en Nederland geen. Ook in de resterende twee periodes bleef Spanje scoren en faalde Oranje in aanvallend opzicht. Alleen Van der Sloot trof nog eenmaal doel.

Verschrikkelijk

"We speelden de eerste periode goed, daarna was het verschrikkelijk", oordeelde Havenga bepaald niet mild. "We verdedigden niet heel slecht, maar aanvallend hadden we een probleem. Er is genoeg huiswerk richting de zomer", doelde hij op het aankomend Europees Kampioenschap, dat 14 juli in Barcelona begint. Spanje is dan in de groepsfase opnieuw tegenstander.

Het goud ging naar de Griekse vrouwen, die Rusland met 9-8 versloegen. De periodestanden waren 0-1 2-1 4-1 3-5.