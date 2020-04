Nog één keer Telstar-Ajax, maar dan anders

De miljoenen Nederlandse voetbalsupporters beleven saaie tijden, aangezien de bal al wekenlang niet meer rolt. En zoals het ernaar uitziet, zal dit voorlopig ook niet gebeuren. En dus heeft de Velsense voetbalclub besloten een naar eigen zeggen ’ouderwetse Telstar-avond’ te organiseren. „Wij denken hiermee het Witte Leeuwen-gevoel weer door de aderen te laten stromen”, verklaart algemeen directeur Steef Hammerstein.

Eetbox

Wie denkt dat er slechts gekeken kan worden naar de zoveelste integrale voetbalwedstrijd die er sinds de coronacrisis en tot vervelens toe wordt uitgezonden, heeft het mis. Want als Telstar iets organiseert, dan gebeurt dit Telstar-style.

Zo kan er tot twee dagen voor de wedstrijd via de website van de eerstedivisionist een Avondje Telstar-box worden besteld, met daarin een viergangendiner. Met een knipoog naar Studio Sport zendt RTV Seaport de heroïsche bekerclash (door Ajax met 4-3 gewonnen) zondagavond om klokslag zeven uur uit.

Garnalen & kabeljauw

De supporters van Telstar die de box met garnalen, Bretonse vissoep, kabeljauw en cheesecake (met crumbles) hebben besteld, wordt de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de wedstrijd, in de rust en na afloop online vragen te stellen aan hoofdtrainer Andries Jonker en Frank Korpershoek. De aanvoerder van Telstar, jeugdtrainer van Ajax, kopte op het uitverkochte Sportpark Schoonenberg vlak voor rust de 1-2 tegen de touwen.

Hammerstein, een 66-jarige hartpatiënt die in coronatijden tot de ’risicogroep’ behoort, stelt dat de Telstar-fans wel even een verzetje kunnen gebruiken. „We kunnen elkaar al tijden fysiek niet meer zien. Daarom is het juist zo mooi dat we met behulp van een aantal trouwe sponsoren en in samenwerking met Stichting Noordzeevis IJmuiden een unieke avond kunnen herbeleven. Ik denk dat we voor de 26-ste voor iedereen iets moois hebben neergezet.”