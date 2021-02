Anna van der Breggen draait in ’Omloop’ concurrentie de nek om

Anna van der Breggen mocht haar handen weer eens in de lucht steken. Ⓒ ANP/HH

NINOVE - Ze stond te rillen van de kou, maar ook te glimmen van geluk. Anna van der Breggen was in Omloop Het Nieuwsblad weer eens een klasse apart, zoals ze dat al zo vaak in haar carrière was. Als een sluipmoordenaar sloop ze er vandoor op de Bosberg met nog veertien kilometer te gaan. Het kleine gaatje dat gestaag groeide was genoeg om de rest van de concurrentie de nek om te draaien, om na 2015 door te stampen naar haar tweede zege in de openingsklassieker.