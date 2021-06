Sport Kort: Daniil Medvedev pakt op Mallorca eerste grastitel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletes Samuel, Klaver en Bol strijden om titel 200 meter

19.18 uur: De strijd om de Nederlandse titel op de 200 meter gaat zondag tussen Jamile Samuel, Lieke Klaver en Femke Bol. Samuel was zaterdag bij de NK atletiek in Breda de snelste in de halve finales met een tijd van 23,17 seconden. Klaver, de titelverdedigster, klokte 23,18. Bol, die deze zomer al Nederlandse records liep op de 400 meter en 400 meter horden, zette met 23,21 een persoonlijk record neer.

Geen van de atletes kwam in de buurt van de olympische limiet van 22,80, maar ze hadden pech dat precies tijdens hun races de wind draaide en ineens tegen stond. Klaver is al wel voor de Spelen in Tokio gekwalificeerd op de 400 meter. Bol mag ook uitkomen op de 400 meter, maar ze zal zich concentreren op de 400 horden. Samuel is vaste waarde in het estafetteteam dat in Tokio aan de 4x100 meter meedoet.

Medvedev pakt eerste titel op gras

18.19 uur: De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft op Mallorca zijn elfde ATP-titel veroverd. Het was zijn eerste op een andere ondergrond dan hardcourt. De nummer 2 van de wereld schreef de eerste editie van het ATP-toernooi op het Spaanse gras op zijn naam, door de Amerikaan Sam Querrey in twee sets te verslaan: 6-4 6-2.

Medvedev had iets meer dan een uur nodig om zijn tweede titel van dit jaar te pakken. De Rus won in maart het indoortoernooi van Marseille.

Medvedev start komende week op Wimbledon in de eerste ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de man die hem begin vorige week versloeg op het gras in Halle: 6-7 (6) 3-6.

Visser eindigt openingsrace W Series na spin als dertiende

18.18 uur: Autocoureur Beitske Visser heeft geen gelukkige start gemaakt in de W Series, de raceklasse voor vrouwen. De Nederlandse eindigde in de eerste race van dit seizoen op de Oostenrijkse Red Bull Ring als dertiende. Door een spin in de slotfase viel ze terug vanaf de derde plaats en was een podiumplek verkeken.

De zege ging naar de Britse Alice Powell, die ook al in de trainingen en de kwalificatie de snelste was. Vanaf poleposition domineerde ze de race. Haar landgenote Sarah Moore finishte als tweede en Fabienne Wohlwend uit Liechtenstein eindigde als derde.

De W Series is dit seizoen een officiële supportrace tijdens acht Formule 1-weekeinden. Visser, die in de eerste editie van de autosportklasse in 2019 als tweede eindigde, heeft dit seizoen haar zinnen op de titel gezet. De vrouwen racen ook in september tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Wielrennen: NK tijdrijden komende jaren in Emmen en Nunspeet

15.06 uur: Het Nederlands kampioenschap tijdrijden vindt volgend jaar opnieuw in Emmen plaats. Het jaar erop wordt in Nunspeet om de titels in de race tegen de klok gestreden.

Na een jaar zonder kampioenschap vanwege de coronasituatie veroverden eerder deze maand Tom Dumoulin en Anna van der Breggen de titels in Emmen. Het evenement vond dit jaar nog zonder publiek plaats, volgend jaar moet alles weer bij het oude zijn, hoopt de wielerbond.

Nunspeet was ook al in de race voor volgend jaar, maar is blij met de komst van het kampioenschap in 2023. De beoogde start- en finishlocatie is in Vierhouten. De renners rijden twee ronden van circa 20 kilometer via de Stakenberg richting Elspeet en langs de Noorderheide weer terug. „De route doet puur Veluws aan en gaat over glooiende wegen door bossen en langs heidevelden”, aldus een enthousiaste sportwethouder Mark van de Bunte.