Sport Kort: NK tijdrijden in Emmen en Nunspeet

Wielrennen: NK tijdrijden komende jaren in Emmen en Nunspeet

15.06 uur: Het Nederlands kampioenschap tijdrijden vindt volgend jaar opnieuw in Emmen plaats. Het jaar erop wordt in Nunspeet om de titels in de race tegen de klok gestreden.

Na een jaar zonder kampioenschap vanwege de coronasituatie veroverden eerder deze maand Tom Dumoulin en Anna van der Breggen de titels in Emmen. Het evenement vond dit jaar nog zonder publiek plaats, volgend jaar moet alles weer bij het oude zijn, hoopt de wielerbond.

Nunspeet was ook al in de race voor volgend jaar, maar is blij met de komst van het kampioenschap in 2023. De beoogde start- en finishlocatie is in Vierhouten. De renners rijden twee ronden van circa 20 kilometer via de Stakenberg richting Elspeet en langs de Noorderheide weer terug. „De route doet puur Veluws aan en gaat over glooiende wegen door bossen en langs heidevelden”, aldus een enthousiaste sportwethouder Mark van de Bunte.