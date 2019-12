Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

PSV-directeur Toon Gerbrands vond het blijkbaar tijd voor een media-offensief, want ik heb hem overal gezien, gehoord en gelezen. Wat me vooral opviel, is dat hij nergens openlijk zijn vertrouwen uitsprak in hoofdtrainer Mark van Bommel. Vreemd aan de ene kant, begrijpelijk aan de andere kant, want hij zit als algemeen directeur in een duivels dilemma.