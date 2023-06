Peter Bosz dicht bij contract bij PSV

Aan dat profiel beantwoordt Bosz, die vanuit zijn periode als speler goede contacten onderhoudt met zowel algemeen directeur Marcel Brands als technisch directeur Earnest Stewart. Zijn vaste assistent Rob Maas is een geboren en getogen Eindhovenaar met een jarenlang verleden bij PSV. Bosz werd vorige week door vele supporters gesignaleerd in de binnenstad van Eindhoven, maar dat betrof een privé-bezoek.

Bosz was eerder dit jaar de topkandidaat om de nieuwe trainer van FC Twente te worden, maar zegde de club uit Enschede af omdat hij wilde wachten of er andere clubs of landen op zijn pad zouden komen. Dat leek op dat moment niet PSV te zijn, omdat Van Nistelrooy een doorlopend contract had. Die stapte een paar dagen voor het laatste competitieduel met AZ op, nadat naar buiten was gekomen dat de relaties binnen de technische staf verstoord waren en dat er binnen de selectie onvrede was over bepaalde aspecten van zijn trainerschap.

Voorronde CL

PSV heeft er belang bij om de trainerspost snel in te vullen, omdat de selectie op peil gebracht moet worden met het oog op de voorrondewedstrijden van de Champions League (8 of 9 en 15 augustus). PSV treft in de derde voorronde een ploeg uit het rijtje Racing Genk (België), Sturm Graz (Oostenrijk), Panathinaikos (Griekenland), Servette FC Genève (Zwitserland), FK Dnipro (Oekraïne) en TSC Backa Topola (Servië).