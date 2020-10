Panenka (71) in kritieke toestand in ziekenhuis

De 71-jarige Tsjech is zwaar getroffen door het coronavirus. „Tonda, kom op!”, meldde de clubleiding, die aanvankelijk geen mededeling wilde doen over wat hij mankeerde.

De naam van Panenka zal voor altijd verbonden blijven aan een strafschoptechniek die hij in de EK-finale van 1976 tegen Duitsland tot verbazing van de voetbalwereld etaleerde. Hij ’schepte’ de bal na een flinke aanloop met een subtiel boogje door het midden terwijl de Duitse doelman Sepp Maier vertwijfeld de linkerhoek indook. Daarmee was het toenmalige Tsjechoslowakije Europees kampioen.

Sindsdien wordt deze gewaagde uitvoering van een strafschop een ’Panenka’ genoemd. Vele topspelers hebben in de loop der tijd een of meerdere strafschoppen op deze manier genomen, in de hoop dat de doelman voor een hoek zou kiezen. Doet hij dat niet en blijft hij rustig staan, dan kan hij de bal simpel in de armen vangen, tot schaamte van de betreffende strafschopnemer.