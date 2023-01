FC Barcelona boekt zonder De Jong magere zege op Getafe

Barcelona showde voor de aftrap de Spaanse Supercup, die het vorige week in Saudi-Arabië had veroverd. De Catalanen versloegen Real Madrid in de finale met 3-1. Aanvoerder Sergio Busquets, die onlangs zijn zevenhonderdste wedstrijd voor Barcelona speelde, werd voor het begin van de wedstrijd ook gehuldigd. De 34-jarige middenvelder kreeg van voorzitter Joan Laporta een ingelijst shirt met daarop zijn naam en het getal 700.

Getafe, dat maar net boven de degradatiestreep staat in La Liga, scoorde al in de 3e minuut. Dat doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. In de 35e minuut profiteerde Barcelona van balverlies van Getafe. Op aangeven van Raphinha tikte Pedri de 1-0 binnen. Barcelona verzuimde daarna door te drukken. Getafe kreeg in de slotfase zowaar een grote kans op de gelijkmaker, maar Borja Mayoral ging bij een voorzet net onder de bal door.

Middenvelder Gavi baant zich een weg door de splers van Getafe. Ⓒ ANP/HH

Bij Barcelona ontbrak de geschorste topscorer Robert Lewandowski. Memphis Depay verliet de koploper van La Liga afgelopen week voor Atlético Madrid.