FC Barcelona boekt zonder De Jong zege op Getafe, Real wint ook

Barcelona showde voor de aftrap de Spaanse Supercup, die het vorige week in Saudi-Arabië had veroverd. De Catalanen versloegen Real Madrid in de finale met 3-1. Aanvoerder Sergio Busquets, die onlangs zijn zevenhonderdste wedstrijd voor Barcelona speelde, werd voor het begin van de wedstrijd ook gehuldigd. De 34-jarige middenvelder kreeg van voorzitter Joan Laporta een ingelijst shirt met daarop zijn naam en het getal 700.

Getafe, dat maar net boven de degradatiestreep staat in La Liga, scoorde al in de 3e minuut. Dat doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. In de 35e minuut profiteerde Barcelona van balverlies van Getafe. Op aangeven van Raphinha tikte Pedri de 1-0 binnen. Barcelona verzuimde daarna door te drukken. Getafe kreeg in de slotfase zowaar een grote kans op de gelijkmaker, maar Borja Mayoral ging bij een voorzet net onder de bal door.

Middenvelder Gavi baant zich een weg door de splers van Getafe. Ⓒ ANP/HH

Bij Barcelona ontbrak de geschorste topscorer Robert Lewandowski. Memphis Depay verliet de koploper van La Liga afgelopen week voor Atlético Madrid.

Real Madrid houdt Barcelona in vizier

Real Madrid blijft in het spoor van koploper FC Barcelona. De landskampioen won in Bilbao met 2-0 bij Athletic Club. De Madrilenen van coach Carlo Ancelotti staan door de zege op 41 punten. Dat zijn er 3 minder dan de Catalanen.

De thuisploeg uit Bilbao begon fel aan het duel, maar kwam niet tot scoren. Karim Benzema deed dat wel. De Franse spits nam in de 24e minuut de bal op de voet na een kopbal van Marco Asensio en schoot fraai binnen.

Voor Benzema was het zijn 228e doelpunt in de Spaanse competitie. Daarmee passeerde hij Real Madrid-icoon Alfredo di Stéfano en evenaarde hij het aantal van Raúl. Alleen Cristiano Ronaldo maakte meer doelpunten voor Real Madrid in La Liga.

In de tweede helft zocht Athletic naar de gelijkmaker en dacht die ook te hebben gemaakt via Iñaki Williams uit de rebound na een knappe redding van Thibaut Courtois, maar Williams stond buitenspel. Toni Kroos maakte er in de laatste minuut van de officiële speeltijd met een laag schot nog 0-2 van.