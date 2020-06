Eredivisie-clubs unaniem akkoord over verdeling televisiegelden

Ze houden bij de verdeling de ranglijst aan zoals die was toen de KNVB besloot het seizoen voor beëindigd te verklaren vanwege de coronacrisis. Het voetbaljaar 2019/2020 telt voor 100 procent mee, al moesten er in de Eredivisie nog acht volledige speelrondes en twee inhaalwedstrijden worden afgewerkt.

De KNVB riep geen kampioen uit en besloot ook geen promotie/degradatie toe te passen. De Europese tickets werden verdeeld op basis van de ranglijst. Dat geldt nu ook voor de media-inkomsten, voornamelijk afkomstig uit het televisiecontract met FOX Sports. De betaalzender besloot in april het laatste kwart van de tv-gelden ’gewoon’ over te maken, hoewel er niet meer werd gevoetbald.

Het televisiegeld wordt verdeeld op basis van de eindstanden van de afgelopen tien jaar in de Eredivisie, waarbij het laatste seizoen het zwaarste meeweegt. Hoe langer geleden, hoe minder het seizoen meeweegt. Als het seizoen 2019/2020 niet, of slechts deels had meegeteld, zou dat voor een aantal clubs financiële consequenties hebben gehad.

Jan de Jong, die Mattijs Manders opvolgt, werd dinsdagmiddag officieel benoemd tot interim-directeur van de ECV.