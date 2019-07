Kan Julian Alaphilippe zijn gele trui verdedigen? Ⓒ AFP

SAINT-ÉTIENNE - Wordt het zondag op de Franse feestdag Quatorze Juillet opnieuw de dag van Julian Alaphilippe? Of grijpt Michael Matthews vandaag eindelijk zijn moment? Michael Boogerd laat in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport zijn licht schijnen over de negende etappe.