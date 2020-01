Kiki Bertens staat in tweede ronde Australian Open

Bertens, de nummer 10 van de wereld en in Australië als negende geplaatst, kreeg in de eerste game wel meteen een breekpunt tegen, maar ze herstelde zich en liep snel uit naar een 3-0 voorsprong. Uiteindelijk trok de 28jarige Nederlandse de eerste set binnen een half uur naar zich toe.

In de tweede set startte Bertens opnieuw voortvarend. Ze pakte gelijk een break en kwam in no time weer op een 3-0 voorspong. De Roemeense slaagde er vervolgens toch in Bertens te breken en twee games op rij te winnen: 3-2.

Na een prima servicebeurt verruimde de Nederlandse haar voorsprong weer met twee games. Begu kwam steeds beter in de wedstrijd, kwam zelfs bijna op 4-4, maar Bertens behield -na een prima dropshot- haar eigen servicebeurt. De Roemeense kwam nog even terug tot 5-4, maar Bertens wist haar eerste partij op de Australian Open zonder problemen uit te serveren.

Eerder op de dag bereikte Arantxa Rus de tweede ronde. Ze won haar partij tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. Rus had er drie sets voor nodig: 1-6 6-3 en 6-4. De partij nam ruim twee uur in beslag.