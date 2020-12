Sensatie in Sakhir: bizarre eerste zege Sergio Perez, nachtmerrie voor George Russell

De normaal voor Williams rijdende Russell reed lange tijd onbedreigd aan de leiding in Bahrein, waar voor het tweede weekeinde op een rij werd geracet. Dit keer op de snelle buitenbaan van het Bahrain International Circuit.

Een spin van Williams-invaller Jack Aitken in de 61e van de in totaal 87 ronden betekende echter het begin van het einde voor de jonge Brit...

Bij de jongeling werden tijdens een pitstop de verkeerde banden gemonteerd. Daardoor moest hij een ronde later terugkomen voor het juiste rubber en viel hij terug naar plek vijf.

Max Verstappen Ⓒ EPA

Perez nam daardoor de leiding. Binnen no-time had hij Russell echter weer in zijn nek zitten. De Brit zette zijn tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas voor schut met een knappe inhaalactie en stoomde vervolgens op. Op het moment dat hij Perez in het vizier kreeg sloeg het noodlot sloeg echter andermaal toe. Vanwege een lekke band moest hij wéér naar binnen.

Dit keer viel Russell terug naar de vijftiende plek en veranderde zijn jongensdroom om bij zijn ’nieuwe’ team te debuteren met een overwinning - net als Verstappen in 2016 in Spanje - in een nachtmerrie. De Engelsma finishte uiteindelijk nog wel als negende, één plek achter Bottas, waardoor hij zijn eerste punten als F1-coureur pakte, maar echt blij zal hij daar niet mee zijn.

Perez werd op het podium vergezeld door Renault-coureur Esteban Ocon, die voor het eerst in de top-drie eindigde. Zijn Racing Point-teamgenoot Lance Stroll finishte als derde.

Bekijk ook de volledige uitslag en de WK-stand.