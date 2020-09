Wereldgoal Senesi hoogtepunt van Feyenoord bij zege op ADO

Dick Advocaat moest het duel met ADO starten zonder twee van zijn vaste krachten. Nicolai Jørgensen haakte in de warming-up geblesseerd af en ook Mark Diemers was niet fit genoeg om te beginnen. Robert Bozenik en Jens Toornstra waren hun vervangers in het duel op de vroege zondagmiddag.

Flinke blunder Geertruida

Feyenoord startte niet heel sterk, maar was wel als eerste gevaarlijk. Een schot van Steven Berghuis verdween net naast het doel van ADO-keeper Luuk Koopmans. Aan de overkant testte Dante Rigo doelman Justin Bijlow met een venijnig afstandsschot. Na een dikke tien minuten kwam ADO op voorsprong, en daar was een flinke Rotterdamse blunder debet aan.

Een slim balletje van Kees de Boer leek door Lutsharel Geertruida uitverdedigd te kunnen worden, maar de jonge vervanger van Eric Botteghin maaide volledig langs de bal. Jonas Arweiler profiteerde van het cadeautje en rondde vrij voor Bijlow feilloos af.

Fout goedgemaakt

Na een klein half uur spelen maakte Geertruida zijn fout goed, door een corner van Berghuis in de verre hoek binnen te koppen. De captain van Feyenoord was even daarvoor met een afstandsschot al dicht bij de gelijkmaker en ook Bryan Linssen was een aantal keer gevaarlijk. De van Vitesse overgekomen aanvaller volleerde en kopte naast, terwijl kort na de 1-1 Marcos Senesi de grootste kans kreeg op een Rotterdamse voorsprong. De Argentijn kopte echter in vrijstaande positie naast.

Maar Senesi gaf de supporters in De Kuip een kwartier na rust toch reden tot juichen, door op spectaculaire wijze Feyenoord aan de leiding te brengen. De verdediger zag Peet Bijen de bal bij een hoekschop wegkoppen, bedacht zich geen moment en klopte Koopmans met een schitterende omhaal in de verre hoek. Invaller Luciano Narsingh, die na rust Linssen was komen aflossen (Joao Teixeira had de plek ingenomen van Orkun Kökcü), had het duel daarna in het slot kunnen gooien maar schoot van dichtbij over.

Halverwege de tweede helft kwam ADO uit een strafschop op gelijke hoogte. Bijlow tikte Arweiler aan, maar stopte diens strafschop. Omdat de goalie te vroeg bewogen had, moest de penalty opnieuw worden genomen. Shaquille Pinas maakte dit keer geen fout namens de bezoekers. ADO kon echter niet lang genieten van de gelijke stand, want twee minuten later tekende Narsingh al voor de 3-2. Een benutte strafschop van Berghuis (na hands van Pinas) zorgde ervoor dat de drie punten definitief in Rotterdam bleven.

