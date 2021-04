Sanne Wevers zonder veelbesproken vader naar Olympische Spelen Tokio: ’Heftig besluit’

Mark Meijer, technisch directeur van de gymnastiekbond KNGU, heeft vrijdag de coachstaf bekendgemaakt die de Oranjevrouwen zal begeleiden tijdens de Spelen. Die bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven en de assistent-bondscoaches José van der Veen en de Amerikaanse Aimee Boorman. Die laatste is de coach die de Amerikaanse topturnster Simone Biles onder meer bijstond tijdens de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Het besluit houdt onder meer in dat Sanne en Lieke Wevers wanneer zij aan de Spelen deelnemen, niet worden begeleid door hun vader Vincent Wevers. „Het is een heftig besluit waarmee we duidelijkheid en rust rond het team willen creëren”, aldus Meijer. De turnsters kunnen buiten de centrale trainingen om tot de Spelen wel gewoon met hun eigen coaches werken.

Het besluit is een gevolg van de misstanden die vorig jaar aan het licht kwamen in het vrouwenturnen. Er loopt een onderzoek naar een aantal nu nog actieve coaches. De uitslag daarvan volgt eind april.

De 48-jarige Boorman had Biles al sinds 2005 als 8-jarige onder haar hoede. Ze groeide uit tot een fenomeen en werd in 2013 voor het eerste wereldkampioene allround. Boorman begeleidde de Amerikaanse ploeg als hoofdcoach op de Spelen van Rio waar Biles individueel en met het team in totaal vier gouden medailles veroverde. De coach vertrok daarna om in een trainingscentrum in Sarasota te gaan werken.

„Door alles wat er speelt in de gymsport en rondom de coaches heerst er onzekerheid”, lichtte Meijer toe. „Dit is een kwetsbaarheid in het programma en daarnaast hebben de atleten om duidelijkheid gevraagd. We realiseren ons dat het een ingrijpend besluit is omdat er hiermee coaches niet meegaan die betrokken zijn bij het proces van de sporters richting Tokio.”

Het gaat met name om Weevers, Wolther Kooistra en Nico Zijp. Patrick Kiens, de privécoach van Eythora Thorsdottir, was al niet meer welkom bij centrale trainingen of internationale toernooien.

Op het EK, over twee weken in Basel, zullen zowel de privécoaches als de nieuwe coachingstaf aanwezig zijn. Van Bokhoven, die eerder al de taken van oud-bondscoach Gerben Wiersma overnam, hoopt zo op een soepele overdracht. „Daar kunnen we samen kijken hoe de coaches met de sporters in een wedstrijdsituatie omgaan.”