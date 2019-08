Transfer Til naar Spartak levert AZ 18 miljoen euro op

De middenvelder ontbreekt daarom in de selectie van de Alkmaarders voor de competitiestart zondagavond thuis tegen Fortuna Sittard.

Volgens trainer Arne Slot is de miljoenentransfer (in Rusland doet het bedrag van 17 miljoen euro de ronde) naar de Russische topclub een beloning voor de 21-jarige Til en AZ. „Wij hebben goede spelers en die staan in belangstelling van goede clubs. In dit geval is het bij Guus een transfer geworden”, aldus de oefenmeester vlak voor vertrek van Zweden naar Nederland. Daar kwalificeerde AZ zich voor de volgende voorronde van de Europa League tegen FC Mariupol uit Oekraïne.

Slot op het clubkanaal van AZ: „Zo’n overgang als die van Til is vooral voor hemzelf heel erg mooi, daar heeft hij keihard voor gewerkt de afgelopen jaren. En het is ook een compliment aan het team, dat de afgelopen twee jaar dusdanig goed heeft gespeeld dat Guus daarin een van de uitblinkers is geweest die nu een transfer maakt.” Tegen BK Häcken kwam aanwinst Jordy Clasie in de 73e minuut als vervanger van Til.