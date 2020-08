Officieel: Schreuder en Larsson assistenten Koeman bij FC Barcelona

Koeman en Larsson kennen elkaar uit hun tijd bij Feyenoord. Ze speelden er in de seizoenen 1995 en 1997. Toen Koeman in Rotterdam coach werd, liep de Zweed er stage. Larsson is ook geen onbekende bij de Catalaanse club. Hij speelde er in twee seizoenen 62 wedstrijden en maakte daarin 22 doelpunten. Hij won met Barça een keer de Champions League, twee landstitels en de Spaanse supercup.

Schreuder geldt volgens zijn nieuwe werkgever als „een expert in strategiespelen en met uitgebreide ervaring in zowel Nederland als Duitsland.” Schreuder werkte onder meer bij FC Twente, TSG 1899 Hoffenheim en als assistent-trainer bij Ajax, en voetbalde bij onder andere RKC, NAC en Feyenoord.