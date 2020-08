Juventus-coach Sarri verbitterd na opnieuw mislukte ’Ronaldo-missie’

Vorig seizoen strandde Juventus in de kwartfinales tegen Ajax, vrijdag schakelde Olympique Lyon de Italianen in de achtste finales uit. Dat zorgde voor de nodige frustraties bij Juventus, dat al sinds 1996 wacht op de eindzege in de Champions League. Juventus verloor de finale van de Champions League zeven keer, waarvan twee keer in de afgelopen vijf jaar.

’In februari laten liggen’

„Ik ben erg verbitterd” , zei trainer Maurizio Sarri na de thuiszege (2-1) van zijn elftal op Olympique Lyon. Die uitslag was na het eerdere verlies in Frankrijk (1-0) niet genoeg. „We hebben het in februari in Lyon laten liggen. Dat is duidelijk.”

Memphis Depay bracht Lyon door een benutte strafschop snel op voorsprong. Sarri wanhoopte toen nog niet. „Ik vond de strafschop hoogst twijfelachtig. We toonden daarna veel karakter en hebben het Lyon tot het einde toe heel zwaar gemaakt. Als ik niet kapot was van de uitschakeling, zou ik blij zijn met de prestatie van vanavond.”

Nog twee kansen

De uitschakeling was ook pijnlijk voor Cristiano Ronaldo. De 35-jarige Portugees maakte twee jaar geleden voor 105 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus, met als doel de Champions League weer eens naar Turijn te halen. Ronaldo heeft nog een contract voor twee jaar bij Juventus.

„In de Champions League valt het tegen, we hadden een droom”, aldus Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus. „We zullen een paar dagen nodig hebben om het seizoen te evalueren.”

