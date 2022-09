VIDEO Chicharito na heldenrol toch schlemiel dankzij mislukte panenka

Bij een 2-2 stand tegen Sporting Kansas City kreeg de Mexicaan diep in blessuretijd de kans om vanaf elf meter de winnende te produceren. Javier Hernandez slaagde erin om dit te verprutsen door een zwakke panenka af te leveren. Doelman John Pulskamp had dit in de smiezen en kon de matige inzet eenvoudig verwerken.