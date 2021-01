Motorcoureur Jan de Vries (77) overleden

De Vries is de succesvolste Nederlandse coureur ooit in een solo wegraceklasse. Hij veroverde de wereldtitel in de 50cc-klasse in 1971 en 1973 op een Van Veen Kreidler. Hij won veertien Grands Prixs, maar wist nooit te zegevieren in de TT. Drie keer eindigde hij als derde in Assen.

De Vries werd op 5 januari 1944 geboren in het Friese Sint Jacobiparochie. Hij debuteerde in 1968 in de TT en pakte in 1970 op het circuit van Monza zijn eerste zege. Na het veroveren van de wereldtitel in 1971 eindigde De Vries in 1972 in punten gelijk met de Spanjaard Ángel Nieto. Op basis van de tijden van het seizoen ging de titel naar Nieto. Een jaar later veroverde De Vries met vijf overwinningen wel overtuigend de wereldtitel.

Tijdens de viering van de 95e verjaardag van de TT Assen op 28 juni 2020 reed De Vries nog samen met een andere Nederlandse motorsportlegende, Wil Hartog, een ereronde op het circuit.