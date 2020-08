PSV moet geduld bewaren voor beste transfertargets

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Een keeper, centrale verdediger, linksback en een middenvelder. Dat is het wensenlijstje van Roger Schmidt en PSV. Drie weken voor de Eredivisie-start tegen FC Groningen staat er achter nog geen enkele positie een groen vinkje. „Het is op het moment moeilijk te zeggen of het nog lang duurt, maar ik hoop dat we in de komende dagen of weken de komst van een nieuwe speler kunnen melden”, aldus Schmidt, die weet dat de Eindhovenaren deze transferperiode niet uit luxe kunnen handelen.