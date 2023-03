‘GOAT’ Jon Jones nu ook beste in zwaargewicht bij UFC: ‘Bèèèh!

De 35-jarige Jones domineerde jaren het lichtzwaargewicht en was meervoudig UFC-kampioen in die klasse. Iets meer dan drie jaar geleden vocht hij voor het laatst en verdedigde hij met succes zijn titel tegen Dominick Reyes.

Vervolgens ging de knop om en stelde hij alles in het werk om zich als zwaargewicht te kunnen meten met de besten. En niet zonder succes, want de Fransman Gane moest er vrij snel aan geloven. 2 minuten en 4 seconden waren er verstreken toen Gane zich vanwege verwurging gewonnen moest geven en Jones zich ook in deze klasse als kampioen kon laten huldigen.

Geitje

Na afloop deed Jones in de ring een geitje na, als verwijzing naar de titel van GOAT (Greatest Of All Time). ,,Oh, nog één ding: bèèèh!”,

Het was voor Jones in totaal zijn vijftiende zege in een titelgevecht, niemand heeft er meer gewonnen dan de Amerikaan. Daarnaast werd hij de achtste vechter ooit met een titel in twee verschillende gewichtsklassen.

Voor Valentina Shevchenko was er geen titel. Zij verloor in de vier ronde - ook via submission - van Alexa Grasso. De Mexicaanse is zodoende de nieuwe kampioen in het vedergewicht.