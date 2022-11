ATP Finals: Koolhof strandt in halve finale

De 33-jarige Nederlander bleef in Turijn met zijn Britse partner Neal Skupski steken in de halve finales. De Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury waren in twee sets te sterk voor de nummers 1 van de wereld in het dubbelspel: 7-6 (7) 6-4. Ruim twee maanden geleden moesten Koolhof en Skupski het in de finale van de US Open ook al afleggen tegen Ram en Salisbury.

Koolhof en Skupski wonnen in hun eerste seizoen als koppel zeven toernooien op de ATP Tour en ze sluiten het jaar af als nummer 1 op de dubbelranking.

Koolhof sluit nu aan bij het Nederlandse Daviscupteam, dat het dinsdag in de Spaanse stad Málaga opneemt tegen Australië. Inzet van die ontmoeting is een plek in de halve finales van het landentoernooi.